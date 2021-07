Terceira temporada de ‘The Mandalorian’ está sendo produzida em segredo

De acordo com uma informação divulgada pelo site especializado Giant Freakin Robot, a 3ª temporada de ‘The Mandalorian’ já começou a ser filmada em Manhattan Beach.

A última notícia relevante que tivemos da terceira temporada de ‘The Mandalorian’ foi em maio, quando se comemorou o Star Wars Day, celebrado pelos fãs do universo criado por George Lucas em 4 de maio. Na época, Dave Filone, um dos produtores, deu entrevista ao programa estadunidense Good Morning America. Quando questionado sobre os rumos da série, Filone disse: “Oh, essa é complicada, você sabe que não gosto de entrar nessas respostas sem Jon (Favreau) aqui. É emocionante, nós dois estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando no ‘Livro de Boba Fett’ agora, então há muitas novas aventuras chegando. Tenho que ter cuidado, não posso dizer nada específico, mas acho que a Força estará forte na temporada. Vamos apenas dizer isso”.

Porém, de acordo com uma informação divulgada pelo site especializado Giant Freakin Robot, a 3ª temporada de ‘The Mandalorian’ já começou a ser filmada em Manhattan Beach, no complexo The Volume criado pela Industrial Light & Magic. A notícia chegou por meio de um artigo do cineasta estadunidense Noah Kadner, que explica como os cineastas têm sido capazes de usar a tecnologia de efeitos visuais de maneiras novas e inovadoras.

“Os programas planejados para alavancar VFX na câmera desde o início incluem dois que serão filmados usando StageCraft, o pipeline de animação em tempo real da Industrial Light & Magic para volumes de LED: The Book of Boba Fett , que será lançado no final deste ano, e ‘Obi-Wan Kenobi’ , com lançamento previsto para 2022 ”, disse a publicação.

“Ambas as séries usarão o mesmo volume inicialmente construído para ‘The Mandalorian’ em Manhattan Beach, Califórnia. Mais programas de Star Wars, incluindo Andor, estão em produção no Pinewood Studios na Inglaterra, onde ILM construiu outro grande volume StageCraft. A terceira temporada de ‘The Mandalorian’ está em produção”, escreveu ele no artigo.

Para quem não sabe, The Volume é uma grande tela usada em palcos de som internos que permite aos cineastas entrar em cenas totalmente novas com apenas alguns cliques do mouse. A Industrial Light & Magic atualmente possui quatro locais onde opera os serviços StageCraft. Isso inclui dois volumes no Manhattan Beach Studios, um terceiro no Pinewood Studios em Londres e um quarto no Fox Studios na Austrália.

Infelizmente, os fãs podem ter que esperar um pouco pela 3ª temporada do Mandalorian, pois atualmente não há data de lançamento.

Para quem nunca viu a série

‘The Mandalorian’ se passa após os acontecimentos do filme ‘Star Wars: O Retorno de Jedi’ (‘Star Wars: Episódio VI’) e é sobre um caçador de recompensas mandaloriano que atua nos limites da Nova República.

Após a queda do Império e antes so surgimento da Primeira Ordem, retratada em ‘Star Wars: O Despertar da Força’, um caçador de recompensas atua “nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República, sempre buscando formas de fazer melhorias em sua armadura, até que em uma missão ele acaba encontrando um ser misterioso que precisa de sua ajuda, chamado Grogu, também conhecido como “A Criança”, e opta por correr para proteger o bebê. Enquanto em sua busca para aprender mais sobre as origens de Grogu, eles são perseguidos por Moff Gideon.

Há uma forte possibilidade de que Mark Hamill retorne como Luke Skywalker, junto com Katee Sackhoff como Bo-Katan, Temuera Morrison como Boba Fett e Ming-Na Wen como Fennec Shand. Já que Ahsoka está recebendo sua própria série spinoff, não está claro se Rosario Dawson estará de volta para a próxima temporada.