Pai de adolescente apreendido por agredir aluno em escola afirma que filho é inocente: “Uma injustiça”

O pai de um garoto de 15 anos, que foi apreendido após aparecer em um vídeo agredido Carlos Teixeira Gomes Nazara, de 13 anos, dentro de uma escola estadual em Praia Grande, no litoral de São Paulo, afirma que o filho é inocente e que tem sido alvo de muitos ataques de ódio. Além dele, outro menor também foi recolhido e encaminhado à Fundação Casa. A vítima era alvo constante de bullying e morreu uma semana após outros dois estudantes, ambos de 11 anos, pularem nas costas dele.

“Estamos todos desesperados porque meu filho não é um monstro igual estão pintando por aí. Estamos todos em choque, recebendo ameaças todo o tempo. Meu filho não teve nenhuma relação com a morte do Carlos e tão condenando ele. Isso é uma injustiça”, disse o serralheiro Cauê Silva, de 37 anos, em entrevista ao site G1.

O pai disse que seu filho já tinha se envolvido com uma briga com Carlos anteriormente, mas que eles tinham conversado e a situação sido resolvida. O genitor ressalta que o filho presenciou, mas não participou da agressão ocorrida contra o garoto dentro do banheiro da Escola Estadual Professor Júlio Pardo Couto, no último dia 19 de março (assista as imagens abaixo).

“Nós acreditamos que, infelizmente, ele [filho] se encontrava no lugar errado e hora errada”, disse o serralheiro.

Porém, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) representou pela apreensão dos dois adolescentes de 15 anos por conta da prática de bullying somada à agressão. Assim, eles foram recolhidos na manhã do último dia 6 e levados para a Fundação Casa, onde permanecem.

Outra briga

Após essa briga no banheiro, a mãe de Carlos, Michele de Lima Teixeira, disse que chegou a procurar a direção da escola e manifestou o desejo de transferir o filho. Porém, o garoto pediu para continuar no local, pois “precisava proteger” os colegas menores que ele, que também eram alvo de bullying.

Assim, Carlos seguiu na escola e, no último dia 9 de abril, conversava com um amigo, quando dois alunos de 11 anos pularam nas costas dele. A partir daí, o menino passou a reclamar de dores e apareceu em outro vídeo chorando de dor (veja abaixo - ATENÇÃO: imagens fortes).

Depois disso, Carlos foi levado várias vezes para atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a pronto socorros. “Meu filho não fez um exame de urina, não fez nada. Meu filho gemendo por falta de ar, sem respirar”, relembrou a mãe.

Apesar das medicações, o estado de saúde não melhorava e ele acabou sendo encaminhado à Santa Casa de Santos, no último dia 15 de abril. Lá, os médicos disseram que o adolescente estava com uma infecção no pulmão e precisaram entubá-lo.

O estudante foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu na tarde do dia 16 de abril. No atestado de óbito consta que o adolescente morreu por causa de uma broncopneumonia bilateral, que é um tipo de pneumonia que inflama os pulmões.

A Prefeitura de Praia Grande informou que abriu um “processo administrativo para apurar os procedimentos adotados nos atendimentos. E se for constatada alguma irregularidade, as providências cabíveis serão tomadas”.

Agressores são crianças

Sobre a última agressão antes da morte de Carlos, a Polícia Civil informou que os colegas que pularam nas costas da vítima têm 11 anos, assim, ainda são crianças e não podem ser apreendidos.

A corporação destacou que esses dois menores devem receber medidas de proteção, como consta no no Artigo 101 da Lei nº 8.069. Entre elas está o encaminhamento a cuidado dos pais ou responsáveis, orientação e apoio temporários, inclusão em programa de acolhimento familiar, entre outras.