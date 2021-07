Gostou de Sex/Life? Aqui estão 5 séries e filmes picantes disponíveis na Netflix

Que Sex/Life se tornou um sucesso, isso não podemos negar, não é mesmo? Disponível no catálogo Netflix, a produção repercutiu entre os fãs do streaming, que discutiram nas redes principalmente sobre a cena do episódio 3, aos 19 minutos e 53 segundos. 👀😬😱

E se você gostou desta produção, queremos te convidar a conferir nossa listinha com 5 filmes e séries picantes que você pode acompanhar na Netflix. Preparado?

1 – Desejo Sombrio (2020) – Série

Saudade da Lupita, ou melhor, Maite Perroni? Em Desejo Sombrio, a atriz interpreta Alma, uma professora universitária que passa por um crise em seu casamento e acaba se envolvendo com um jovem, que posteriormente descobre ser seu aluno.

2 – King Cobra (2016) – Filme

Uma estrela em ascensão do mundo pornô gay que decide trabalhar por conta própria e dois produtores que veem nesta, a oportunidade de ganhar dinheiro e crescer sua carreira. Qual será o resultado disso?

3 – Sexify (2021) – Série

Não podíamos deixar esta produção de fora da nossa listinha, não é mesmo? Em Sexify, a universitária Natalia (Aleksandra Skraba) resolve criar, com a ajuda das amigas, um aplicativo que ajude mulheres a fazerem descobertas sobre prazeres sexuais e em especial sobre orgasmos.

4 – Beach Rats (2017) – Filme

Nesta produção, que também está disponível no catálogo Netflix, um jovem de 19 anos precisa lidar com desafios de autoconhecimento, em especial sobre sua sexualidade.

5 – Valeria (2020) – Série

Com Diana Gómez interpretando a personagem que dá nome à série, a produção conta a história de uma escritora que sofre uma crise de criatividade e ao mesmo tempo em seu casamento.

Você pode se interessar por: