Grey’s Anatomy: Este é o detalhe inusitado sobre a 17ª temporada e Ellen Pompeo que quase nenhum fã notou

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy recentemente foi encerrada no Brasil e embora muitos detalhes tenham sido revelados, há outros que só foram compartilhados agora e que surpreenderam os fãs.

Para quem está curioso, a protagonista da série, Ellen Pompeo (Meredith Grey) concedeu uma entrevista ao podcast “Ladies First with Laura Brown”, na qual contou como de fato foram gravadas as cenas em que sua personagem está em coma.

Não era Ellen. Então, quem era?

De acordo com detalhes revelados pela atriz, para estes takes foram utilizados uma boneca, sim, uma boneca para representá-la. E se você está se questionando o motivo, segundo Pompeo, ela sofre de asma, então teve que se afastar a certo modo de seus colegas de elenco, para se proteger da contaminação do novo coronavírus.

Produzir a boneca não foi nada fácil

Se você não notou a diferença entre a atriz e a boneca, saiba que isso aconteceu, pois foi realizado um processo intenso e trabalhoso pela produção ABC, mas que segundo afirmado pelo portal Vader e compartilhado pela atriz, foi uma situação claustrofóbica. “Eles apenas pintam seu rosto com esse látex. A maioria dos atores teve que passar por isso em um momento ou outro. E são realmente assustadores, horríveis 45 minutos, apenas pintar camadas de látex em você”.

E você, tinha percebido que não era de fato a atriz deitada na cama?

