Resultado da Lotofácil 3088: prêmio desta quinta-feira é de R$ 1,7 milhão

Quem acertar as quinze dezenas sorteadas nesta quinta-feira pela Lotofácil pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25

Estado de SP teve dois ganhadores ontem

Quatro apostas dividiram o prêmio desta quarta-feira da Lotofácil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, e duas delas são do estado de São Paulo, uma da cidade de Jundiaí e outra da cidade de Rio Claro. Os outros dois apostadores que dividiram o prêmio são de Salvador, na Bahia, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e cada um deles vai levar para casa R$ 873.992,69.

Quina sorteia hoje R$ 11 milhões

A Quina sorteia nesta quinta-feira o maior prêmio entre as loterias da Caixa. São R$ 11 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina desta quinta-feira são: