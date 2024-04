Caso Nayara Vit: Ministério Público pede 20 anos de prisão para o namorado por feminicídio

A Terceira Vara Criminal de Santiago iniciou nesta quinta-feira o julgamento do empresário Rodrigo del Valle, acusado de matar a modelo brasileira Nayara Vit, em 7 de julho de 2021.

Nayara morreu ao cair do 12º andar de um prédio onde morava, no Chile, após ter uma discussão com o namorado, segundo investigações do Ministério Público chileno. A acusação defende que Nayara chegou em casa por volta das 23h e houve uma discussão com o empresário, que a agrediu fisicamente e fraturou sua mão esquerda. Ela gritou por ajuda e o empresário a sufocou com uma das mãos enquanto a arrastava e a empurrava do terraço do prédio.

Rodrigo foi preso meses após o crime, depois que a polícia juntou provas suficientes para acusá-lo de feminicídio. Em seu parecer, a juíza Ximena Rivera Salinas disse que o crime foi um ato de violência de gênero e que sua liberdade constituiria um perigo para a segurança da sociedade.

Com base nas provas e relatório da médica legisla que concluiu que a vítima tinha lesões múltiplas atribuídas a supostas agressões físicas anteriores ao acidente, a promotoria quer 20 anos de cadeia para o empresário.

À época do crime, Nayara e Rodrigo estavam juntos há apenas sete meses e a família da modelo, que vive em Santa Catarina, não o conhecia. “A gente espera a condenação máxima para o crime que ele cometeu”, disse a mãe da modelo, Eliane Vit.