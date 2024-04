Mega-Sena 2717 paga R$ 5,5 milhões; veja os números sorteados nesta quinta-feira

Ainda com prêmio acumulado, o sorteio da Mega-Sena deve pagar nesta quinta-feira ao apostador que acertar as seis dezenas um prêmio estimado em R$ 5,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas do concurso 2717 da Mega-Sena:

06, 22, 34, 36, 44, 50

SEM GANHADORES

No sorteio de terça-feira, nenhum apostador ganhou o prêmio principal da loteria, mas vinte e quatro apostas acertaram a quina e cada uma delas embolsou R$ 58.527,17.

Recomendados

Timemania sorteia R$ 450 mil

A Timemania também está com prêmio acumulado desde o sorteio de terça-feira e promete pagar nesta quinta-feira ao apostador que acertar as sete dezenas um prêmio estimado em R$ 450 mil, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Timemania

02, 30, 50, 52, 55, 59, 78

Time do Coração: 07 (Atlético-AC)