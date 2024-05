Dentista é preso suspeito de fraudar exames para enganar mais de 100 pacientes, no Distrito Federal

Dentista João Vitor de Carvalho teve a licença cassada, mas seguia fazendo atendimentos em clínica em Águas Claras, no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o dentista João Vitor de Carvalho, que é suspeito de prática ilegal da profissão, em Águas Claras. Segundo as investigações, ele fraudava exames de raio-x dos pacientes para simular que realizava tratamentos de canal. A estimativa é que tenha feito mais de 100 vítimas e causado um prejuízo de mais de R$ 300 mil a uma clínica.

O dentista foi preso na quinta-feira (16), enquanto esperava para atender um paciente em uma clínica. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Brasília.

Carvalho começou a ser investigado depois que uma clínica da Asa Norte o denunciou. Ele teria cometido fraudes entre dezembro de 2022 e abril de 2023, adulterando as radiografias dos pacientes e simulava que eles precisavam de tratamentos.

Os pacientes passaram a reclamar e a clínica teve que refazer os atendimentos, o que gerou um prejuízo de mais de R$ 300 mil. A adulteração das imagens radiográficas dos dentes dos pacientes foi constatada por laudo pericial odontológico do Instituto de Criminologia (IC) da Polícia Civil.

Depois disso, ele foi denunciado ao Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), que cassou sua licença. Esse foi o primeiro caso do tipo registrado na história do órgão.

Apesar da cassação, ele seguia fazendo atendimentos em outra clínica. Ele também é investigado pelos crimes de lesão corporal, perigo para a vida ou à saúde e estelionato.

A defesa de Carvalho não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.