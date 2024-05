Vídeo mostra resgate impressionante de menino preso em sacada de prédio durante incêndio, no RS

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um menino de 6 anos foi resgatado de um incêndio em um apartamento em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. As imagens registraram que o garoto estava preso na sacada e populares se mobilizaram para socorrê-lo, enquanto as chamas continuavam ativas no imóvel (assista abaixo).

O caso aconteceu na última terça-feira (14). O vídeo mostra o menino na sacada, enquanto um homem tenta se apoiar em uma janela, mas não conseguiu alcança-lo. Logo depois, outras pessoas aparecem no apartamento de baixo e cortam a tela de proteção.

Pouco depois, um homem tem uma corda amarrada à cintura e escala o prédio, alcançando o garoto, que tentava se proteger atrás de uma antena parabólica. Minutos depois o grupo colocou uma escada na sacada do andar de baixo e o rapaz conseguiu retirar o menino.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e controlou as chamas no imóvel. Segundo a corporação, a mãe do menino ficou ferida no incêndio, sendo que segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O garoto também foi levado a um hospital da cidade, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

As causas do fogo ainda são investigadas. As imagens do incêndio foram muito compartilhadas nas redes sociais, onde internautas chamam as pessoas que ajudaram no socorro de heroínas.