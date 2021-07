Grey’s Anatomy: As gravações da 18ª temporada já começaram? Isso é o que sabemos!

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy mal acabou nos Estados Unidos, isso porque lá esta etapa se encerrou no mês passado e os fãs já querem saber: quando começam as gravações da season 18? E se você também tem esta dúvida, acompanhe esse texto até o final que te explicaremos todos os detalhes, combinado?

Afinal, começaram ou não as gravações?

Embora não tenham sido revelados detalhes oficiais, alguns spoilers compartilhados pelos artistas da série podem indicar que de fato isso já está acontecendo. Caso tenha ficado curioso, uma delas é a atriz Camilla Luddington, responsável por interpretar a personagem Jo Wilson, que divulgou algumas novidades em seus stories do Instagram.

Vamos entender melhor?

Como se sabe e já revelado pela atriz, embora ame interpretar a médica de Grey’s Anatomy, Luddington contou para os fãs que adora ter os cabelos na cor loira. Inclusive, assim que as gravações da temporada 17 terminaram, uma das primeiras coisas que ela fez foi mudar a tonalidade dos fios.

Mas ao que tudo indica, isso foi só por um período, isso porque ontem (21) Camilla publicou dois stories na qual aparece com um recipiente com tinta de cabelo e com a hashtag #season18, que em português quer dizer #temporada18.

Assim sendo, como se pode notar, mesmo que as gravações não tenham de fato se iniciado, os preparativos para incorporarem seus personagens parecem já acontecer.

E então, quer ver quais são as publicações da atriz? Confira abaixo as duas imagens.

Nova Jo Wilson é esperada na 18ª temporada de Grey’s Anatomy?

Isso mesmo! Se você já estava acostumado a ver Jo Wilson com suas lutas diárias e conflitos pessoais, a nova temporada parece que será mais leve para a personagem.

Para quem não acompanhou o fim da season 17, embora tenha sofrido bastante com a negativa no processo de adoção de Luna, a médica arregaçou as mangas e com a ajuda de Link (Chris Carmack), conseguiu adotar a pequena. Portanto, agora, veremos uma versão de Jo mamãe.

Quer ver a cena em que a médica chega em casa com sua filha? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

