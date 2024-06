Brigadeirão: cigana ajudou a ministrar remédios para matar empresário

Cigana Suyane Breschak (à esquerda) e a amiga, a psicóloga Júlia Pimenta; ambas estão presas suspeitas por morte de empresário no RJ

A cigana Suyane Breschak, de 28 anos, que é apontada pela polícia como a mandante da morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 44, teria ajudado a ministrar os remédios, segundo uma testemunha.

Segundo o site Extra, Victor Ernesto de Souza Chaffi, ex-namorado da cigana, ela orientava Júlia Andrade Cathermol Pimenta sobre a quantidade, mas não soube dizer quais drogas foram usadas.

Ao depor na 25ª DP (Engenho Novo), Victor afirmou que ouviu Suyany dizer que Júlia dormia com um cadáver há três dias.

A venda dos bens de Luiz Marcelo Antônio Ormond também fazia parte do plano. Segundo a testemunha, ele e o atual namorado de Suyany,Leandro Jean Rodrigues Cantanhede, teriam que vender o carro, o celular e os computadores.

As investigações continuam, mas a polícia trabalha com a hipótese de envenenamento. A namorada da vítima é a principal suspeita, mas a cigana Suyany Breschak é vista como a mandante do crime.

Cigana cobrava até R$ 18 mil por ‘amarração’

Famosa nas redes sociais, a cigana Suyane Breschak, de 28 anos, cobrava até R$ 18 mil para fazer “amarrações amorosas”. Conforme revelado pelo site G1, ela dizia aos seus clientes que garantia o sucesso dos serviços, ou devolveria o dinheiro pago.

Com mais de 700 mil seguidores, Suyane se apresentava como Cigana Esmeralda, ressaltando ser “legítima de berço” e “especialista em união amorosa”. Quando os interessados entravam em contato com ela, recebiam a seguinte mensagem:

“Amarração amorosa: traz a pessoa te amando e respeitando tendo olhos e prazer somente contigo na cama rastejando implorando pelo seu perdão se tiver com outra pessoa. Larga da pessoa tome ódio e nojo dessa outra pessoa”, dizia o texto. “Todos os trabalhos são garantidos ou seu dinheiro de volta”, ressalta a cigana.

A mensagem seguia com uma tabela de preços, destacando que os resultados viriam dentro de 21 dias. Para uma amarração de 3 anos, o valor cobrado era de R$ 2.200. Já uma união de 5 anos saía por R$ 4.800 e sete anos de amarração, por R$ 5.200. Já para a definitiva, o valor cobrado era de R$ 18 mil.

Ao ser presa e confessar que ajudou a psicóloga Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29, a se desfazer dos bens de Luiz Marcelo, Suyane disse que a amiga de longa data tinha uma dívida com ela de R$ 600 mil. Assim, a jovem teria dado um brigadeirão envenenado ao namorado para obter dinheiro e quitar os valores.