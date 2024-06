Reino Church: Igreja viraliza com ‘estética de balada’ e soda italiana

Uma reportagem realizada pelo UOL revelou os bastidores da igreja Reino Church que viralizou na internet depois que imagens mostrando a recepção dos fiéis e o interior do local foram divulgadas. Com soda italiana, café e uma decoração feita com luzes de neon, o templo surgiu na pandemia e segue conquistando os fiéis da região.

Segundo a publicação, um dos vídeos compartilhados nas redes sociais da igreja mostram como é a recepção e o culto ministrado no local. Nas imagens é possível ver longas filas com os fiéis esperando para entrar no espaço de oração. Em sua maioria, são jovens de roupas modernas que aguardam pela liberação do espaço e que, enquanto esperam, podem se servir de soda italiana e café.

Por dentro, o espaço onde acontecem os cultos é composto por paredes pretas permeadas de luzes de neon que deixam o local com “ares de balada”. No palco, equipamentos modernos e uma grande equipe entoam louvores e presidem o culto.

Alvo de críticas

Após a viralização de um dos vídeos publicados pelo perfil oficial da igreja nas redes sociais, usuários do X criticaram o local e acusaram a instituição de “transformar a fé em um negócio”. No entanto, em entrevista ao UOL, o fundador da igreja revelou que a instituição surgiu com a intenção de ajudar as pessoas.

Segundo o pastor, e fundador, Eduardo Reis, os fiéis não são obrigados a realizar contribuições para a igreja. “Não acreditamos em estratégias de ameaça para recolher dinheiro de ninguém. Também não prometemos prosperidade para quem dá dinheiro, pois isso é barganha”, revela.

Ele ainda reforçou que a estrutura do local e a recepção com café e soda italiana, que foram motivos de críticas, são apenas uma forma de “reverter os recursos para os frequentadores da igreja”.

“Café e soda italiana se tornaram alvos para crítica de pessoas que não conhecem, mas elas não mostraram o quadro completo. As cadeiras são confortáveis, o ar-condicionado é bom. Os banheiros são limpos e sempre tem papel, tem o melhor sabão que podemos dar. Tratar pessoas bem e usar os recursos da igreja para isso, é uma cultura de excelência”.