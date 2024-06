‘Peeling de fenol’: influencer indiciada por morte já foi denunciada e até processada por outros clientes

Empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com a esteticista e influencer Natalia Becker, que foi indiciada por homicídio com dolo eventual

A influencer e esteticista Natalia Fabiana de Freitas Antonio, que se identifica nas redes sociais como Natalia Becker, já foi denunciada e até processada na Justiça por clientes após procedimentos estéticos. Nesta semana, ela foi indiciada pela morte de do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que passou mal após um “peeling de fenol” e não resistiu.

Ao ser ouvida pela polícia, Natalia contou que fez o curso online com uma farmacêutica do Paraná, em agosto do ano passado. Nas aulas, aprendeu como aplicar o fenol e desde então nunca tinha enfrentado nenhuma intercorrência com seus clientes. A investigação apontou que ela fazia inúmeros atendimentos do tipo por semana, sendo que Henrique pagou R$ 4,5 mil pelo procedimento.

Mas antes de ter seu nome em destaque pela morte do empresário, Natalia já tinha sido alvo de reclamações de outros clientes. Uma delas foi a corretora de seguros Vânia Barbosa, que contou à CBN que, em maio de 2023, procurou a clínica da influencer para fazer um “peeling facial”. Nesse tratamento foi combinado que não seria usado o fenol, porém, segundo a cliente, o produto foi aplicado sem que ela tivesse ciência.

Depois do procedimento, Vânia disse que sofreu lesões gravíssimas na pele e precisou buscar atendimento no Hospital São Luiz do Morumbi por três vezes. Ela tinha pago R$ 2 mil pelo “peeling” e queria o reembolso, mas a influencer negou e ela só conseguiu o estorno com a ajuda do banco em que tem conta.

Assim, a corretora de segurou procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência como “não criminal”. Conforme a polícia, o caso não chegou a ser investigado, já que não foram apresentados documentos e imagens que comprovassem as denúncias.

Doméstica Renilda Rodrigues processou Natalia Becker após ter imagens de rosto manchado publicadas na internet; ela afirma que só piorou com tratamento (Reprodução/Arquivo pessoal)

Processo judicial

A doméstica Renilda Rodrigues também teve problemas com tratamentos feitos por Natalia e a processou. A mulher disse que a procurou para remover manchas na pele, mas, após um “peeling”, o problema se agravou. Além disso, a mulher disse que teve fotos divulgadas pela influencer na internet e até em um site internacional.

Conforme Renilda, o tratamento que ela fez não foi com fenol, mas que os resultados não foram os esperados. “Eu ia vendo o meu rosto piorando, ia para a consulta. Tive uma descamação horrorosa, fiquei com o rosto machucado”, contou a doméstica ao site G1.

A cliente disse que pagou mais de R$ 5 mil pelos tratamentos, cujos resultados não foram alcançados. Depois disso, ela descobriu que a influencer tinha publicado fotos do seu rosto no Instagram e que a imagem constava até em um site do exterior.

“Minha imagem está rodando. E isso me deixou mais doente. Eu falei que não queria que postasse foto por causa da forma como ficou o meu rosto”, explicou Renilda.

Assim, a doméstica entrou com um processo contra Natalia. A advogada Débora Henrique, que a representa, disse que Renilda não autorizou o uso da imagem pela esteticista e que a foto dela foi escurecida para que as manchas parecessem ainda piores.

Já a advogada Tatiane Forte, que representa Natalia, afirmou que a cliente assinou um documento autorizando o uso da imagem e que, após ser solicitado, a imagem dela foi retirada do Instagram. A defesa afirma ainda que desconhece a divulgação da imagem no site internacional.

O caso segue tramitando na Justiça do Rio de Janeiro.

Empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, morreu após passar por 'peeling de fenol' em clínica da influencer Natalia Becker, em São Paulo (Reprodução/Redes sociais)

Morte do empresário

Henrique reclamou de fortes dores e morreu pouco depois do procedimento, realizado na última segunda-feira (3). Conforme a polícia, ele sofreu lesões graves no rosto e na gengiva. A suspeita é que ele possa ter tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por “choque anafilático”. Os laudos dos exames necropsiais, que devem atestar qual foi a causa do falecimento, ainda não foram divulgados.

Ao saber da morte do cliente, Natalia também teria passado mal e socorrida a um hospital. Ela só se apresentou à polícia na tarde de quarta-feira (5) para prestar esclarecimentos, quando foi indiciada por homicídio com dolo eventual.

O delegado Eduardo Luis Ferreira explicou os motivos do indiciamento da influencer: “A polícia entende que o crime foi infringido é homicídio na modalidade dolosa [dolo eventual], não pelo fato de a autora ter tido vontade no resultado morte, mas por ter aceitado, de certa forma, o risco de ter produzido a morte”, destacou.

Após ser ouvida pela polícia, a influencer falou com a imprensa e lamentou a morte do empresário. “Estavam sendo muito difíceis esses dias para mim. Estou muito triste pelo que ocorreu. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso, jamais tive a intenção de prejudicar ele”, ressaltou ela.

As investigações do caso seguem em andamento e Natalia responde em liberdade. Já a clínica da esteticista foi fechada e multada pela Vigilância Sanitária após a repercussão da morte do empresário. O local tinha licença para funcionamento, mas não para a realização de “peeling de fenol”.