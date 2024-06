‘Peeling de fenol’: jovem morre após procedimento estético em clínica de influencer, na Zona Sul de SP

Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, morreu logo após fazer 'peeling de fenol' com a influencer Natalia Becker, na Zona Sul de SP

A Polícia Civil investiga a morte de Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que passou mal logo após passar por um procedimento estético na clínica da influencer Natalia Becker, de 29, no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. O marido disse que a vítima fez um “peeling de fenol”, e, logo depois, reclamou de muitas dores. Na sequência, o rapaz desmaiou e foi socorrido, mas não resistiu e morreu.

O caso aconteceu na segunda-feira (3). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados depois da morte de Henrique. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também chegou a ser chamado para atender a vítima, mas já a encontraram inconsciente e logo constataram a morte.

O companheiro de Henrique contou que ele fez o procedimento para reduzir marcas no rosto. Há tempos ele buscava por esse tratamento e escolheu a clínica de Natalia, já que ela acumulava mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, onde se apresentava como “premiada especialista”. A mulher afirma ter consultórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

Ainda segundo o relato do marido, Henrique chegou ao local por volta das 10h, mas o “peeling de fenol” foi realizado por volta das 12h. Logo depois do procedimento, Natalia disse que tudo tinha saído como planejado. Porém, o rapaz disse ao marido que sentiu muita dor durante a aplicação dos produtos e, na sequência, apresentou dificuldades respiratórias. As funcionárias da clínica socorreram o cliente e acionaram o Samu, mas ele não resistiu.

No boletim de ocorrência conta que, após saber da morte de Henrique, Natalia também passou mal e precisou ser socorrida. Ela foi levada a um pronto-socorro da região e não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A influencer desativou suas redes sociais e ainda não foi encontrada para comentar o assunto. Já o marido dela, que é coproprietário da clínica, esteve no estabelecimento durante a realização da perícia policial. O homem disse que, por se tratar de um procedimento superficial, o “peeling de fenol” não exige a realização de nenhum exame anterior.

O caso segue em apuração como morte suspeita no 27º Distrito Policial do Campo Belo. Além disso, a Vigilância Sanitária também instaurou uma investigação sobre o caso. As primeiras informações apontam que a clínica tinha a devida licença para funcionamento.