Influencer é indiciada por morte de jovem após ‘peeling de fenol’ e lamenta: “Jamais tive a intenção”

Empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com a esteticista e influencer Natalia Becker, que foi indiciada por homicídio com dolo eventual

A influencer e dona de uma clínica de estética Natalia Fabiana de Freitas Antonio, que se identifica nas redes sociais como Natalia Becker, se apresentou à polícia para prestar esclarecimentos sobre o “peeling de fenol” feito no empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, em São Paulo. O rapaz reclamou de fortes dores e morreu pouco depois do procedimento. Ela negou que agiu com a intenção de matar seu cliente, mas foi indiciada por homicídio com dolo eventual.

Após ser ouvida pela polícia, na tarde de quarta-feira (5), Natalia falou com a imprensa na frente da delegacia e lamentou a morte do cliente. “Estavam sendo muito difíceis esses dias para mim. Estou muito triste pelo que ocorreu. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso, jamais tive a intenção de prejudicar ele”, ressaltou ela.

O delegado Eduardo Luis Ferreira, responsável pelas investigações no 27º DP, explicou os motivos do indiciamento da influencer: “A polícia entende que o crime foi infringido é homicídio na modalidade dolosa [dolo eventual], não pelo fato de a autora ter tido vontade no resultado morte, mas por ter aceitado, de certa forma, o risco de ter produzido a morte”, destacou.

Na oitiva, a defesa de Natalia destacou que ela tinha formação para fazer o “peeling de fenol” a partir de cursos online. Assim, ela realizava o procedimento desde o final de 2023 e, segundo o delegado, afirmou que foi instruída a usar o fenol na proporção de 30%.

“A polícia se manifesta no sentido de que existe um regramento que estabelece o que é ato médico. Ela descreve que, nesse caso, ato médico seria, dentre outros, procedimentos invasivos, seja de estética ou medicina, ou seja, todo aquele em que ocorre algum tipo de invasão, seja de instrumento, líquido ou objeto na pessoa. Acredita-se que tenha ocorrido a penetração do fenol na região cutânea da vítima”, explicou o delegado.

Henrique sofreu lesões graves no rosto e na gengiva. A suspeita é que ele possa ter tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por “choque anafilático”. Os laudos dos exames necropsiais, que devem atestar qual foi a causa do falecimento, ainda não foram divulgados.

As investigações do caso seguem em andamento e Natalia responde em liberdade. Já a clínica da esteticista foi fechada e multada pela Vigilância Sanitária após a repercussão da morte do empresário. O local tinha licença para funcionamento, mas não para a realização de “peeling de fenol”.

“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informa que o estabelecimento foi interditado e autuado pela Vigilância Sanitária municipal por exercer procedimentos em desacordo com a legislação vigente. O estabelecimento possui Licença de Funcionamento Sanitária para o CNAE 9602-5/02 - atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza”, destacou a Prefeitura de São Paulo.

Relembre o caso

Henrique foi até a clínica da influencer na última segunda-feira (3), acompanhado pelo marido, o empresário Marcelo Camargo. Segundo ele, há tempos o rapaz buscava por esse tratamento e escolheu a clínica de Natalia, já que ela acumulava mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, e se apresentava como “premiada especialista” na arte de remoção de manchas na pele. A mulher afirma ter consultórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

Ainda segundo o relato do marido, Henrique chegou ao local por volta das 10h, mas o “peeling de fenol” foi realizado por volta das 12h. Logo depois do procedimento, Natalia disse que tudo tinha saído como planejado.

Porém, o rapaz disse ao marido que sentiu muita dor durante a aplicação dos produtos e, na sequência, apresentou dificuldades respiratórias. As funcionárias da clínica socorreram o cliente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu.

No boletim de ocorrência conta que, após saber da morte de Henrique, Natalia também passou mal e precisou ser socorrida. Ela foi levada a um pronto-socorro da região e só se apresentou à polícia na tarde de quarta-feira.

Segundo a polícia, a influencer não solicitou nenhum exame do cliente antes da realização do “peeling de fenol”. O marido dela, que é coproprietário da clínica, esteve no estabelecimento durante a realização da perícia policial e disse que, por se tratar de um procedimento superficial, o procedimento não exige nenhuma avaliação prévia.