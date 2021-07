Grey’s Anatomy: Fãs brasileiros não poderão assistir a 18ª temporada quando for lançada; entenda o motivo

Embora nos Estados Unidos tenha se encerrado no começo do mês de julho, para os fãs brasileiros, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy só terminou na última terça-feira (21), com algumas perguntas que ficaram em aberto e que possivelmente devem ser respondidas na próxima etapa da série.

Aliás, você sabia que Grey’s Anatomy foi renovada?

Isso mesmo! Se você é do time que não pode ficar sem escutar o seu “page cardio” 🏥🩺🩸, se prepare, pois a 18ª temporada da série está mais do que confirmada e já tem data de estreia que é em 30 de setembro de 2021.

Confira alguns detalhes extras sobre o lançamento depois em: Acabou o mistério! ABC confirma data de estreia da 18ª temporada de 'Grey's Anatomy'; descubra quando

Os fãs brasileiros não poderão acompanhar o seu lançamento

OMG! Como assim? Nós te explicamos a seguir o que acontece:

Mesmo que a data da temporada 18 já tenha sido revelada, ela na verdade se refere ao lançamento que acontecerá no canal da American Broadcasting Company (ABC) nos EUA. Em linhas gerais, isso quer dizer que poderão acompanhar primeiro os fãs da série que moram nos Estados Unidos;

nos EUA. Em linhas gerais, isso quer dizer que poderão acompanhar primeiro os fãs da série que moram nos Estados Unidos; Além disso, cabe ressaltar que antes de ser adicionada aos streamings, a série geralmente é transmitida semanalmente pela Sony, o que também pode sofrer algumas mudanças com o lançamento da plataforma Star+ no Brasil. Entenda mais sobre este ponto após o destaque abaixo.

Star+: Nova plataforma da Disney tem lançamento no Brasil

Aos que desconhecem, a ABC pertence à Disney e no próximo mês será lançada a plataforma de streaming Star+ no Brasil, que será um complemento da Disney+, o que levanta a dúvida se de fato a season 18 chegará à Sony primeiro ou se por ter esta novidade, ela será lançada no novo serviço.

Não sabia do lançamento da Star+? Entenda mais em: 'Grey's Anatomy' vai sair da Netflix? Confira os detalhes do lançamento da nova plataforma Star+ no Brasil

Agora que a temporada 17 se encerrou no Sony, ao que tudo indica, pode ser que em breve plataformas como Netflix e Amazon Prime Video se manifestem sobre a inclusão da nova etapa em seus catálogos.

Sobre a 18 temporada

Embora muitas das vezes Grey’s Anatomy seja imprevisível em suas narrativas, os fãs esperam ver alguns temas abordados em sua próxima etapa, dentre eles:

Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) vão mesmo se casar? 🤔💒💐

e vão mesmo se casar? 🤔💒💐 Qual será a história contada para Jo Wilson (Camilla Luddington) em sua relação com Luna ? ❤️😍👶

em sua relação com ? ❤️😍👶 Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack) realmente vão ficar separados ou será apenas uma temporada difícil do casal? 😭💔😢

e realmente vão ficar separados ou será apenas uma temporada difícil do casal? 😭💔😢 Grey (Ellen Pompeo) finalmente estará aberta para o amor? ❤️🤔😱

finalmente estará aberta para o amor? ❤️🤔😱 Por fim, a temporada de “sofrência” de Maggie (Kelly McCreary) de fato acabou? 🙏🙏🙏

Para responder estas e outras dúvidas, fique ligado em nossa página, pois te atualizaremos em primeira mão.

