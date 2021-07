‘Grey’s Anatomy’ vai sair da Netflix? Entenda os detalhes do lançamento da nova plataforma Star+ no Brasil

Grey’s Anatomy pode sair da Netflix e outras plataformas de streaming? Esta é a pergunta que já foi levantada outras vezes, porém que ganhou repercussão recentemente entre alguns fãs da série e se você está curioso para saber o motivo, nós te explicamos adiante. Vamos lá?

Embora a produção ABC tenha se popularizado principalmente através da Netflix, a série hoje ocupa com as suas 16 primeiras temporadas o catálogo de outras plataformas como Amazon Prime Video e GloboPlay.

Sobre a Star+

Aos que desconhecem, a Star+ é uma nova plataforma de streaming que pertence à Disney e que tem o objetivo de ser um complemento da já disponível Disney+, contudo com foco no público adulto.

E embora tenha sofrido com alguns obstáculos jurídicos para o seu lançamento no Brasil, finalmente o novo serviço conseguiu ser oficializado e tem data de lançamento para o dia 31 de agosto de 2021.

E qual o impacto em Grey's Anatomy?

Tanto Grey’s Anatomy, quanto suas produções derivadas, como é o caso do spin-off Station 19, são produções da American Broadcasting Company (ABC) que pertence à Disney, ou seja, com isso, alguns fãs passaram a acreditar que com a chegada da nova plataforma no Brasil, a série médica seria retirada dos catálogos concorrentes.

Isso pode mesmo acontecer?

Até o fechamento desta matéria (em 19-07-2021, às 16h30 – horário de Brasília), não há nenhuma informação oficial de que isso pode mesmo acontecer. Além disso, nenhuma plataforma de streaming se manifestou sobre a retirada das temporadas dos catálogos.

No entanto, ao que se sabe, e que inclusive já teve divulgação por diversos meios é que sim, Grey’s Anatomy e todas as suas temporadas estarão disponíveis na Star+ assim que seu lançamento acontecer.

Assim sendo, o que resta é aguardar e ver o que de fato acontecerá.

Qual o valor do novo serviço?

Embora já tenha data de lançamento em território nacional, não se divulgou até o momento o valor que será cobrado pelo novo serviço.

Data de estreia da 18ª temporada de Grey's Anatomy

Mesmo que a atual discussão seja em relação à disponibilização da season 17 em território nacional, a ABC já se adiantou e publicou a data de estreia da próxima etapa do show médico. Para quem está curioso, será em 30 de setembro de 2021.

Vale ressaltar que esta é a data de lançamento nos EUA, ou seja, os fãs da série que moram no Brasil terão que aguardar novidades.

