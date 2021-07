Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo revela que marido não conseguia aceitar isso na série; ‘Foi muito difícil para ele’

Embora a trama de Grey’s Anatomy como qualquer outra seja fictícia, os atores têm sua vida real nos bastidores e quando retornam às suas casas, precisam segui-las, encarando os mais diversos desafios com suas famílias.

E para quem está curioso, recentemente, a protagonista da série, Ellen Pompeo (Meredith Grey), revelou em uma entrevista ao InStyle algo que incomodava bastante seu esposo na história do show médico. Você imagina o que seria?

Chris Ivery tinha ciúmes de Patrick Dempsey

Isso mesmo! Durante sua conversa, Pompeo contou que para o esposo era um momento de “sofrência” vê-la protagonizando cenas amorosas com beijos e tudo mais junto de Patrick (Derek Shepherd). “Lembro que no começo foi muito difícil para ele”, contou.

Vale lembrar que para os fãs foi um momento bastante difícil ver a morte trágica de Derek, após um acidente. Contudo, outro de alegria, agora que o personagem reapareceu na 17ª temporada. Não viu esta cena ou gostaria de relembrar? Veja a seguir um dos vídeos divulgados no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Ainda sobre o ciúmes do marido de Pompeo

Durante sua entrevista, Ellen contou detalhadamente como o marido se sentiu ao ver suas cenas com Dempsey e reforçou que embora já estivessem casados na época, isso o afetava bastante. “O pobre rapaz não tinha ideia do que estava se metendo”. Ela ainda acrescentou: “Ele estava tipo: ‘Não é para isso que eu me inscrevi. Você vai trabalhar e ficar com isso’”.

Afinal, Chris gosta ou não de Dempsey?

Depois de todos os detalhes que compartilhamos acima, o que você opina?

Bom, Pompeo deixou meio que por entrelinhas a resposta e afirmou o seguinte: “[Ivery disse]: ‘Eu gosto de Patrick e tudo, ele é um cara bom’, mas gosta mesmo?”.

Detalhe importante sobre a 18ª temporada e Derek

Embora os fãs tenham amado a participação não só de Patrick, como de outros atores [T.R. Knight (George O’Malley), Chyler Leigh (Lexie Grey) e Eric Dane (Mark Sloan)], a verdade é que não há indícios de que isso continue acontecendo e por simples fator: Grey está bem e os “sonhos” dela eram na verdade experiências de quase-morte.

Para a próxima etapa da série, ao que tudo indica, veremos a médica emplacando um possível relacionamento amoroso e também ocupando a função que antes era de Richard (James Pickens Jr.).

Estreia da 18ª temporada de Grey’s Anatomy

Aos que estão por fora, a season 18 tem estreia confirmada para 30 de setembro de 2021, porém em um primeiro momento somente para os telespectadores que moram nos Estados Unidos.

Cabe ressaltar que o lançamento da nova temporada no Brasil ainda é um mistério devido à toda a história que envolve a implementação do serviço Star+.

