‘Grey’s Anatomy’ trará personagem antigo polêmico na 18ª temporada; ‘O que aconteceu com você?’

Se você se animou com a participação de figuras como T.R. Knight (George O’Malley), Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Eric Dane (Mark Sloan) e Chyler Leigh (Lexie Grey) na 17ª temporada de Grey’s Anatomy, é melhor estar preparado, pois a próxima etapa da série trará mais um personagem antigo. Você imagina quem?

Kate Burton estará de volta!

Isso mesmo! De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Deadline, a mãe de Meredith (Ellen Pompeo), Ellis Grey (Kate Burton), tem participação confirmada na season 18 que começou suas gravações ontem (11).

O que se sabe sobre a participação de Kate?

Segundo informações reveladas, a atriz deve aparecer em “vários episódios” da nova temporada, incluindo a exibição de estreia que está marcada para 30 de setembro de 2021.

Aos que não se recordam, a última participação de Burton na série foi na season 15, no episódio “Blood and Water”, no qual ela aparece em um sonho de Meredith. [Continua depois do gif].

Vai ter praia de novo em Grey’s Anatomy?

Esse é um ponto que gera bastante dúvida e a verdade é que não foram compartilhados detalhes de que isso pode mesmo ocorrer.

Como se sabe, a praia de Grey’s Anatomy foi um cenário criado enquanto Grey enfrentava uma luta por sua vida após ser infectada pelo novo coronavírus e agora que a médica está bem, acredita-se que a produção ABC deve trazer Ellis de outra maneira, você imagina qual?

Ellis é uma personagem polêmica!

Como muitos devem lembrar, a relação entre Meredith e sua mãe nunca foi algo fácil, inclusive, em uma das cenas na qual Ellis recupera ligeiramente sua memória, há um momento bastante difícil entre as médicas. Quer relembrar este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e, caso queira, ative as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

