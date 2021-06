Ex-ator de ‘Grey’s Anatomy’ estreia em nova produção na Disney+; confira todos os detalhes

Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) mal deu adeus ao seu personagem em Grey’s Anatomy e já apareceu em uma nova produção. Para quem está curioso, o ator deu vida a uma das figuras do filme Luca, que estreou nesta sexta-feira (18) na plataforma Disney+.

Aos que estão se questionando, Gianniotti faz parte do elenco com o personagem de mesmo nome, Giacomo, que é um jovem pescador italiano.

Ator comentou sobre novo trabalho

Em sua conta do Instagram, o ator e ex-Grey’s Anatomy fez uma publicação comentando sobre o trabalho desenvolvido. Confira abaixo o texto compartilhado:

“Desde a primeira vez que vi um filme da Disney Pixar. É meu sonho ser parte de um. Além da magia que transparece quando a animação transporta uma criança para outra dimensão através da cor, da música e da narração de histórias.

Sentar em um teatro e ouvir minha voz em um personagem do filme foi uma experiência emocionante, com certeza. Mas tudo ficou melhor pelo fato de eu ter trazido meu afilhado de apenas 4 anos. Sua primeira vez em um teatro e foi um filme da Disney Pixar. Ele adorou, foi especial e sei que deixou nele a mesma marca que deixou em mim. A todos os envolvidos neste filme, enorme parabéns, mas ninguém mais do que nosso incrível diretor Enrico Casarosa que criou esta história a partir de fragmentos de sua infância italiana, traduziu para a tela com precisão magistral e trabalhou incansavelmente para fazer um filme que realmente representasse a cultura italiana de uma forma autêntica e de forma real, isso não se dissolveu em estereótipos e clichês”.

Sobre o filme Luca

Disponível no catálogo Disney+, o filme conta a história de Luca, um garoto que vive altas aventuras com seu novo melhor amigo, mas tem toda esta diversão ameaçada por um segredo. Quer saber mais? Assista abaixo ao trailer oficial. (Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link).

