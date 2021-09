Vídeo registra luta brutal entre leoa e grande crocodilo por presa; assista

Quando pensamos em vida selvagem, para os animais, vale tudo ou quase tudo para sobreviver, inclusive tentar roubar a presa de sua adversária, não é mesmo? E aos que têm dúvida sobre esta afirmação, um vídeo divulgado no YouTube traz um exemplo claro disso.

No registro, que desde que foi publicado já superou as 7 milhões de visualizações, é possível ver que uma leoa luta com um crocodilo dentro da água para tentar roubar a presa do réptil.

E diante das investidas da felina, o crocodilo deixa o rio, mas novamente é perseguido por sua adversária.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que mesmo com toda a resistência, aparentemente, o réptil não consegue evitar que a leoa garanta um pedaço de seu almoço.

Vamos compartilhar o vídeo a seguir, porém queremos reforçar que como alertado em outras oportunidades, embora imagens pareçam fortes para alguns, elas são na verdade um retrato do reino animal e de como as espécies se comportam para sobreviver.

