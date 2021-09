Vídeo impactante mostra ataque brutal contra crocodilo que entrou em território de hipopótamos; assista

Se você conhece um pouco sobre os hipopótamos, possivelmente deve saber que estes animais são extremamente territorialistas, certo? De toda forma, caso tenha dúvidas sobre esta afirmação, um vídeo compartilhado no YouTube traz um exemplo claro disso.

Na gravação, que repercutiu entre os internautas, é possível acompanhar o momento em que um crocodilo é atacado por diversos hipopótamos após ter entrado no território destes animais.

Como é possível conferir no registro, o réptil recebe a investida de vários hipopótamos que se sentiram incomodados com a presença em seu espaço.

E embora o vídeo tenha um corte e muitos imaginem o contrário, de acordo com detalhes compartilhados, o crocodilo conseguiu sobreviver aos ataques.

⚠️⚠️⚠️ Importante ⚠️⚠️⚠️

Cabe ressaltar que embora as imagens sejam consideradas fortes por alguns, elas nada mais representam do que a vida selvagem e de como as espécies atuam para sobreviver.

Assim sendo, sem mais delongas, veja abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

