Jovem morre após cobrir pênis com adesivo epóxi para não engravidar namorada; não tinham camisinha

Salman Mirza, um jovem de 25 anos, foi encontrado inconsciente em arbustos próximos a um motel no estado de Gujarat, na Índia. Ele havia ido até o local para ter relações sexuais com sua namoradoa, porém como não tinha preservativo, resolveu envolver seu pênis com adesivo epóxi.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, a iniciativa de Salman tinha o objetivo de “se proteger” e evitar que a namorada engravidasse.

O jovem, que foi encontrado por um amigo, Firoz Shaikh, foi levado a princípio para casa, porém como piorou seu estado de saúde, o encaminharam para um hospital.

E embora tenha sido levado ao centro médico, o quadro de Mirz piorou e ele acabou falecendo horas depois. De acordo com o boletim médico, ele “morreu devido a falência de múltiplos órgãos”.

Além disso, o subcomissário da polícia, Premsukh Delu, afirmou que “as amostras das vísceras do falecido foram enviadas para perícia” e que agora aguardam o relatório final.

Segundo ainda o portal chileno, um familiar do rapaz afirmou que o casal “abusava de uma droga que envolvia uma lixívia e o adesivo, que é inalado para obter um ‘golpe’. Mas agora eles usaram o adesivo para prevenir a gravidez. Infelizmente, o adesivo danificou os órgãos de Salman e ele morreu de falência de múltiplos órgãos”, finalizou.

Nenhum novo detalhe do caso foi acrescentado até o momento.

