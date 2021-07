Mulher reclama de trabalho e descobre que esqueceu microfone ligado durante reunião; assista vídeo

Quem nunca cometeu um pequeno deslize ou fez algum comentário sem querer em uma reunião? Mas e quando esta situação acontece no seu segundo dia de trabalho, o que fazer? Caso esteja curioso, um vídeo compartilhado no TikTok pela usuária @alllyvertb mostra um fato ocorrido durante um encontro virtual em seu novo emprego.

Em seu registro, Alexandra Ceberio resolveu compartilhar com seus seguidores que havia se arrumado para a reunião, porém que todos estavam com as câmeras desligadas. E o grande problema neste “desabafo” é que a jovem esqueceu o microfone ligado.

Ao analisar as imagens, é possível escutar a @alllyvertb dizer em inglês: “Meu trabalho hoje fez com que eu me preparasse toda, mas foi inútil, já que a equipe toda estava com a câmera desligada”.

E para surpresa ou não de muitos, uma voz interviu na situação e disse: “Ei pessoal, posso ouvir vocês, só para vocês estarem conscientes”.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Glamour, em entrevista, Ceberio esclareceu mais detalhes do que aconteceu em seguida: “Depois que o vídeo terminou, eu mudei o meu microfone e literalmente tentei mudar minha voz pelo resto da chamada. Eu não falei a menos que alguém me falasse”. Ela acrescentou que, por sorte, nenhum líder ou superior estava na reunião no momento em que o comentário foi feito.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

