Vídeo: Fotógrafo se arrisca para tentar registrar crocodilos e escapa por pouco de ataque inusitado; assista

Este é o tipo de iniciativa que em nenhuma hipótese deve ser reproduzida, pois semelhante ao que quase aconteceu neste vídeo, a situação pode terminar em um acidente grave ou até mesmo fatal.

Para quem está curioso, uma gravação, que foi compartilhada pelo pelo perfil do Instagram @jungleexplore, mostra o momento em que um homem, que de acordo com a narração do vídeo se chama Antonio, tenta fotografar de maneira próxima alguns crocodilos.

Além de ser alertado por diversas vezes enquanto tenta registrar os répteis, pode-se notar que o homem fica evidentemente nervoso com as orientações recebidas e é quando por pouco ele escapa da investida de um dos animais que estava escondido.

Além das milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários repudiando a iniciativa do homem.

E como alertado em outras oportunidades, caso aviste um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

Está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

