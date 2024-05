Resultado da Lotofácil 3105: veja os números desta quinta-feira

O sorteio desta quinta-feira da Lotofácil deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25

Apostador do interior de SP leva prêmio

Dois apostadores se deram bem e acertaram as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio da quarta-feira, um deles da cidade de Timon, no Maranhão, e outro no interior de São Paulo, na cidade de Votorantim. Os dois sortudos receberam prêmios individuais de R$ 554.246,41.

