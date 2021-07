Revoltante: Vídeo flagra mulher obrigando gatinho a comer carne com pimenta no ES

Um vídeo de um caso ocorrido no mês de maio, porém que só teve divulgação recentemente, gerou revolta nos internautas. Se você se questiona o motivo, a gravação, que tem pouco mais de um minuto, mostra duas mulheres de Cariacica, município no estado do Espírito Santo, segurando um gatinho de barriga para cima e uma delas obrigando o animal a comer pedaços de carne com pimenta.

De acordo com detalhes compartilhados, a iniciativa teria sido praticada como forma de punição para o felino por ter pegado comida. Nas imagens, que receberam diversos comentários de repúdio, é possível ver que além de tentar abrir a boca do gato com o auxílio de uma faca, a mulher chega a passar pimenta também nos olhos do animal.

Gatinho foi resgatado

Ontem (20) o animal e outros 3 gatos foram resgatados com o auxílio de fiscais da Prefeitura de Cariacica e membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Agora, encaminhados para o Rancho Bela Vista, eles receberão os cuidados médicos necessários e logo após estarão disponíveis para adoção.

Sobre a mulher que aparece no vídeo

Segundo informações reveladas, como o caso aconteceu em maio e só teve divulgação recente, não foi possível prender a mulher em flagrante. Contudo, ela foi multada na quantia de R$ 500.

Por fim, após ser encaminhado para a Delegacia de Meio Ambiente, a Polícia Civil informou que está investigando o caso.

Cabe ressaltar que o crime de maus-tratos contra cães e gatos está previsto em lei e tem punição com pena que pode variar entre 2 e 5 anos de detenção. (Com G1).

Atenção: Vamos compartilhar abaixo a gravação, porém alertamos que se tratam de imagens fortes. (Caso não consiga visualizá-las, acesse o link).

Além deste caso registrado no vídeo, leia também: