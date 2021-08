Vídeo que mostra idoso andando de skate a toda velocidade surpreende internautas; assista

Você possivelmente já deve ter assistido a algum vídeo no qual um idoso pratica um determinado esporte ou iniciativa que determinadas pessoas classificam como algo para mais “novos” ou muito “radical”, não é mesmo? E caso esteja curioso, um registro que foi compartilhado pelo usuário do Twitter @elanimalviral traz uma gravação que tem repercutido entre os internautas.

No registro, que ultrapassou as 60 mil visualizações em apenas um dia de publicado, é possível acompanhar como um homem, cuja identidade não foi revelada, segue a toda velocidade com seu passeio de skate até que se detém em um determinado momento

E junto com as visualizações, os internautas compartilharam suas impressões sobre vídeo, deixando mensagens como:

“Posso trocar o meu avô? O meu não é tão legal quanto este”;

“Ele é um jovem disfarçado de avô”;

“Bárbaro”.

Quer ver o momento que tem repercutido entre os internautas? Confira abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link)

