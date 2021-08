Em vídeo desesperador, mulher leva ‘soco’ de gorila durante passeio com turistas; assista

Esta não é a primeira vez que compartilhamos registros em que humanos tentam algum tipo de aproximação de animais, em especial gorilas, e a situação acaba saindo do controle. E caso tenha ficado curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore traz um exemplo claro disso.

Na gravação, que soma milhares de visualizações e comentários em poucos minutos de publicada, é possível ver que um grupo de turistas está em um passeio para observar gorilas e um dos animais, evidente agitado, segue contra as pessoas e acaba atingindo uma mulher, cuja identidade não foi revelada, com um “soco”.

Como se pode acompanhar nas imagens, uma pessoa, que ao que tudo indica faz parte do “tour”, a acolhe para que outra situação não aconteça.

Não foram revelados detalhes do que ocorreu depois e nem se a mulher sofreu algum ferimento grave com o impacto do animal.

Os internautas compartilharam suas impressões sobre o vídeo, deixando mensagens como:

“Acho que ele não gosta de rosa”;

Fique longe humano, você já matou o suficiente”;

“Ele empurrou como se fossem blocos de brinquedos”.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

