VÍDEO: Motorista tenta atravessar ponte com caminhão durante cheia de rio e o pior acaba acontecendo

Um caso registrado recentemente em um vídeo na Rússia, mostra a iniciativa de um motorista que não deve ser reproduzida, pois semelhante a este caso, pode terminar em uma situação inusitada.

Para quem está curioso e questionando o motivo, a gravação, que foi compartilhada no YouTube e Instagram, mostra o momento em que um condutor, cuja identidade não foi revelada, resolve cruzar uma ponte durante a cheia de um rio.

Além deste importante fator, a situação se complica ainda mais, pois como se pode conferir nas imagens, o rio apresenta um forte movimento.

Ao conferir o registro, é possível perceber que conforme o caminhão avança, a ponte vai afundando, até que não suporta o peso e acaba cedendo.

Embora o susto e a situação evidentemente desesperadora, de acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mega Notícias em sua conta do Instagram, o condutor conseguiu escapar com vida do acidente e está bem. Já o veículo, não pode ser recuperado.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

