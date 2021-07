Homem é assaltado enquanto fazia live com cachorro e filho pequeno; queriam sequestrar a criança

Um caso registrado recentemente na comuna de Álvaro Obregón, no México, ganhou as redes e tem repercutido entre os internautas. Se você está se questionando o motivo, a gravação, que foi compartilhada no Twitter pelo portal El Universal, mostra o momento em que um homem tem o veículo assaltado por outro indivíduo.

De acordo com detalhes divulgados pelo portal Depor e conforme é possível acompanhar no vídeo, a situação aconteceu no momento em que o homem gravava um live com o cachorro e o filho pequeno no aplicativo TikTok.

Em entrevista, o pai da criança, cuja identidade não foi revelada, esclareceu mais detalhes sobre como tudo ocorreu: “Vejo ele chegar, saio e deixo as chaves presas no carro com o celular que acompanha o ‘ao vivo’”. Ou seja, além do homem, dezenas de pessoas acompanharam o assalto através da transmissão.

Objetivo era sequestrar a criança

Em sua conversa, o homem reforçou que o criminoso tinha o objetivo de sequestrar a criança: “Ele me disse: ‘a criança fica e o cachorro também’”. Em resposta, ele disse: “Você está louco, isso não vai acontecer”.

Por fim, embora tenham conseguido levar o veículo durante o assalto, as autoridades locais esclareceram que conseguiram recuperar o carro e os pertences. Não foram revelados detalhes se o criminoso foi localizado.

Confira abaixo a gravação que foi divulgada no Twitter. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

#Video Asaltantes roban camioneta mientras el conductor realizaba un live. El asalto quedó grabado y el video fue difundido en redes sociales. En el vehículo viajaba un padre con su hijo menor; los hechos ocurrieron el pasado jueves en la alcaldía Álvaro Obregón. Video: Especial pic.twitter.com/gMI8YA3vR8 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 10, 2021

