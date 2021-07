Vídeo: Homem ‘ensina’ como não colocar o pé em seu assento do avião; assista

Você já passou por uma situação na qual estava viajando seja de ônibus, carro ou avião e alguém ficava empurrando ou colocando os pés no apoio de seu assento? Caso isso já tenha ocorrido, como você reagiu?

Sobre o questionamento anterior, se nunca enfrentou algo do tipo, um vídeo compartilhado pelo usuário do TikTok @the.walker.twins mostra como um homem reagiu ao se deparar com tal situação.

Na gravação, que já soma mais de 6 milhões visualizações e que foi compartilhada com a legenda “Tive que fazer algo”, o homem aparece utilizando uma garrafinha e molhando os pés do passageiro que estava ocupando o espaço do seu assento.

Você pode se interessar por:

Como se pode ver ao conferir o vídeo, de fato o passageiro do assento traseiro retirou o pé, porém não foram revelados detalhes do que aconteceu após este momento.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre a gravação, deixando mensagens como:

“Dois anos atrás aconteceu a mesma coisa comigo, espirrei no pé dele com toda a saliva que pude”;

“Eu faria cócegas nele”;

“Aconteceu comigo, então pedi para o homem parar e ele parou”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Além deste caso do avião, o que acha de assistir mais um vídeo?