Em vídeo impactante, jovem luta contra jacaré após ser surpreendida em piscina; assista

Quando uma pessoa está se divertindo em uma piscina, ela espera qualquer coisa, menos ser atacada por um jacaré, não é mesmo? E para quem está curioso, um vídeo compartilhado pelo Instagram @jungleexplore traz um exemplo de situação na qual uma jovem foi surpreendida.

No registro, que já conta com milhares de visualizações em poucos minutos de publicado, é possível ver que a jovem, que está acompanhada do namorado, está distraída, quando o alligator (que é um gênero de jacaré) chega de maneira quase que imperceptível e protagoniza seu ataque.

Como se pode notar ao analisar as imagens, a mulher precisou travar uma breve luta e enfrentar o réptil para que a situação não terminasse de maneira grave.

Embora o susto, de acordo com detalhes compartilhados na legenda do vídeo, ninguém saiu ferido com a situação. Não foram reveladas informações se o serviço de proteção foi acionado e como o animal deixou o local.

E já que falamos em serviço de proteção

Como reforçado em outras oportunidades, caso aviste um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o espaço adequado.

Confira abaixo a gravação que tem repercutido no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

