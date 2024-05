Santa Catarina cria parque que ‘alaga de propósito’ para prevenir danos de enchentes

Foto: Prefeitura de Jaraguá do Sul/ Divulgação

Em uma iniciativa inovadora para lidar com enchentes, o Parque Linear Via Verde, localizado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, foi projetado para inundar de propósito. Inspirado em projetos de Nova Iorque e da Holanda, o local tem a função de represar as águas das chuvas intensas, reduzindo significativamente os danos causados pelas enchentes na cidade.

ANÚNCIO

O parque é equipado com uma área de escape da água, desenvolvida a partir da escavação de uma área previamente utilizada como pastagem.

Quando as chuvas cessam, a área é higienizada, permitindo que os equipamentos sejam reutilizados pela comunidade. O projeto foi uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, que trabalha na identificação, mapeamento e regulamentação do uso das áreas suscetíveis a inundações.

A estrutura foi pensada para suportar cheias intensas. Os equipamentos são feitos de materiais resistentes como metal, plástico e concreto, o que facilita a limpeza e reutilização após as inundações.

Segundo Alexandre Schmitt dos Santos, promotor de justiça da Defesa do Meio Ambiente de Jaraguá do Sul, a ideia é que todos os equipamentos implantados possam ser facilmente higienizados e reutilizados.

O local é rodeado por uma via para caminhadas e possui quadras de esportes. A prefeitura de Jaraguá do Sul informou que, desde a conclusão do último trecho da obra em 2023, a cidade não registrou ocorrências graves relacionadas às chuvas.

Antes da implementação do parque, o centro da cidade frequentemente alagava, mas desde então, nenhuma das quatro enchentes registradas entre 2022 e 2023 causou alagamentos significativos na área central.

ANÚNCIO

Seu funcionamento é monitorado durante períodos de chuva. Técnicos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Jaraguá do Sul acompanham o nível do rio e, quando necessário, interditam a via para permitir o alagamento controlado.

Após a baixa das águas, equipes de limpeza são mobilizadas para tornar o parque utilizável novamente o mais rápido possível.

Fonte: G1