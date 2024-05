Tragédia em Papua-Nova Guiné: deslizamento soterra aldeias e deixa centenas de vítimas

Um deslizamento de terra soterrou aproximadamente 300 pessoas e destruiu cerca de 1.100 residências em Papua-Nova Guiné. A tragédia ocorreu na província de Enga, situada a cerca de 600 km da capital, Port Moresby, afetando pelo menos seis aldeias. As equipes de resgate estão trabalhando incessantemente na busca por sobreviventes e vítimas.

O desastre aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (24), pegando os moradores de surpresa enquanto dormiam. A terra que deslizou bloqueou a principal rodovia de acesso à região, dificultando ainda mais os esforços de resgate. Helicópteros estão sendo utilizados para superar as barreiras terrestres e auxiliar na operação de salvamento.

Até o momento, quatro mortes foram confirmadas pelas autoridades. No entanto, o número de vítimas pode aumentar à medida que as buscas avançam. As operações de resgate contam com o apoio das Forças de Defesa, do Departamento de Obras e Rodovias, e de outras autoridades locais, sob a coordenação do primeiro-ministro James Marape.

O cenário de devastação é completo no vilarejo de Kaokalam, localizado na região central de Papua-Nova Guiné. Imagens divulgadas pela mídia mostram moradores caminhando sobre escombros e pedras, tentando lidar com a destruição deixada pelo deslizamento de terra.

Esforços de resgate e assistência humanitária

As autoridades locais e as equipes de resgate estão empenhadas em encontrar sobreviventes e oferecer assistência às vítimas. A tarefa é árdua devido à magnitude do desastre e à dificuldade de acesso às áreas mais afetadas. Os helicópteros têm sido essenciais para transportar equipes de resgate e fornecer suprimentos básicos às comunidades isoladas.

Além do esforço imediato de resgate, a prioridade é garantir abrigo e cuidados médicos aos sobreviventes. Organizações humanitárias estão mobilizando recursos para ajudar na recuperação das áreas atingidas e no suporte aos desabrigados. O apoio internacional pode desempenhar um papel crucial na recuperação, fornecendo recursos para auxiliar no processo de reconstrução.

