Morre Fal Silva, guitarrista da banda Afrocidade, após violento ataque na Bahia

Flávio de Oliveira Silva, mais conhecido como ‘Fal Silva’, guitarrista da renomada banda Afrocidade, faleceu aos 32 anos na noite de sexta-feira (25), após ser brutalmente espancado no bairro Novo Horizonte, em Camaçari, Bahia. A notícia chocou os fãs e a comunidade musical, que lamentam a perda precoce de um talento promissor.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, ele foi agredido por um grupo de homens ainda não identificados. O ataque ocorreu por volta das 22h, em uma rua do bairro Novo Horizonte, local onde o músico residia. Testemunhas relataram que a agressão foi extremamente violenta e que Fal Silva foi encontrado inconsciente no local.

Imediatamente após o incidente, o músico foi socorrido por moradores da região e levado às pressas para o Hospital Geral de Camaçari. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto pouco após dar entrada na unidade hospitalar.

Repercussão na comunidade e na banda

A banda Afrocidade, conhecida por misturar ritmos africanos com elementos do reggae, rap e outros estilos, manifestou seu pesar através de suas redes sociais. Em um comunicado emocionado, os integrantes descreveram Fal Silva como um músico talentoso e um amigo leal, cuja ausência será profundamente sentida.

“Perdemos não apenas um grande guitarrista, mas um irmão de alma e um guerreiro da nossa música. Fal era a essência da Afrocidade e sua energia continuará a nos guiar”, dizia a mensagem publicada no perfil oficial da banda no Instagram.

A polícia de Camaçari iniciou uma investigação para identificar e prender os responsáveis pela morte de Fal Silva. Agentes estão recolhendo depoimentos de testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque, mas a polícia trabalha com várias hipóteses, incluindo a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) ou um ataque premeditado.

Legado e homenagens

Fal Silva deixa um legado significativo no cenário musical baiano e brasileiro. Nascido e criado em Camaçari, ele sempre foi apaixonado pela música e dedicou sua vida a ela. Sua habilidade com a guitarra e sua presença de palco cativante conquistaram uma legião de fãs e inspiraram muitos jovens músicos.

Vários artistas e bandas expressaram suas condolências nas redes sociais. Gilberto Gil, um dos ícones da música brasileira, postou uma mensagem lamentando a perda de Fal Silva e destacando sua contribuição para a cultura musical do país. “Sua música e seu espírito viverão para sempre em nossos corações”, escreveu Gil.

A família do músico também se pronunciou, agradecendo o apoio e o carinho recebidos neste momento difícil. Eles anunciaram que o velório e o enterro serão abertos ao público e realizados em Camaçari, permitindo que fãs e amigos prestem suas últimas homenagens.