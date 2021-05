Vídeo surpreendente registra homem segurando grande jacaré; assista

Você já parou para imaginar alguma vez uma cena na qual um homem aparece segurando um grande jacaré? Caso não tenha, um vídeo compartilhado recentemente pelo biólogo Christopher Gillette, que estuda a vida selvagem na Flórida, Estados Unidos, mostra justamente esta situação.

Na gravação, que foi divulgada com a legenda “Olha como o Seven é grande” e já conta com mais de 2 milhões de visualizações, é possível ver como Christopher retira o réptil da água e o levanta usando seus abraços.

Ao analisar o vídeo, pode-se escutar ainda o homem dizer em inglês: “Este é um bom garoto”.

Iniciativa não deve ser reproduzida

Embora ao conferir a conta do TikTok de Gillette seja possível constatar diversos registros em que o biólogo aparece em contato com répteis, esse é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal.

Sobre o vídeo, os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões, deixando mensagens como:

“Meu Deus, você é valente”;

“Que lindo seu bebê”;

“Este pode morrer a qualquer momento”.

Mas e então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

