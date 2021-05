Vídeo: Menininho interrompe padre e pede oração para padrinho que está intubado com covid-19; assista

Este é o típico vídeo com uma situação inesperada, porém que acaba emocionando a maioria dos internautas. Se você está curioso para saber o que aconteceu, em um registro compartilhado no Instagram do padre Artur Oliveira, o líder religioso comenta uma situação na qual foi surpreendido por um menininho durante uma missa.

Na gravação, que conta com mais de 50 mil visualizações, é possível ver o momento em que o homem estava ministrando seu sermão e é interrompido pelo garotinho com um pedido especial. Em sua conversa com Artur, a criança pede para que ele ore por seu padrinho que está intubado com covid-19.

Sobre a situação, embora a certo modo inusitada, o padre revelou na legenda do vídeo o que pensou: “Como não atender este pedido? Confesso que interiormente questionei a Deus: Senhor, esta criança me pegou de surpresa. O que eu faço agora? Larguei o que estava falando e me sentei ali na escada do altar mesmo”.

Veja também estas sugestões:

E foi justamente isso que aconteceu. Ao analisar a gravação, pode-se notar que Oliveira atende à solicitação da criança e segue com uma oração, pedindo pela melhora do padrinho do pequeno.

Os internautas também compartilharam suas impressões, deixando mensagens como:

“Lindo, emocionante!”;

“Me emocionei com essa criança! Como ele ficou o tempo todo com os olhos fechados rezando. Que lindo”;

“Me emocionei ao presenciar essa situação”.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?