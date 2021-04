Há uma frase popular que diz que “A união faz a força” e um caso ocorrido recentemente na cidade de Antalya, na Turquia, e que teve um vídeo que ganhou um canal do YouTube, mostra como ela foi aplicada na prática.

Para quem está se questionando o que aconteceu, um grupo de pessoas se reuniu e formou uma espécie de “corrente humana” para salvar um cachorro que havia caído em um esgoto.

De acordo com a descrição do vídeo, Murat Tokmak, que é um dos homens que aparece na gravação, passava pelo local com amigos quando avistaram o doguinho lutando contra a força da água e resolveram tentar o salvamento.

Por sorte, ao que se pode ver, os indivíduos conseguiram de fato salvar o animal. Nos detalhes do vídeo é relatado que o cachorro ainda foi alimentado após o seu resgate.

Não foram revelados detalhes do motivo que ocasionou a queda do animal, porém ao que se pode observar, ele aparentemente está bem e salvo de um acidente grave ou até mesmo fatal.

Adote todos os cuidados e se proteja

Embora nesta situação o cachorro tenha sido resgatado, é importante adotar todos os cuidados e caso identifique alguma situação que possa colocar sua vida em risco, você não deve prosseguir e acionar imediatamente o serviço de proteção animal.

Está curioso para saber como tudo ocorreu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

Importante! Caso não consiga visualizar a gravação, acesse o link.

