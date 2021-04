Um vídeo divulgado pelo perfil do Instagram Santuário Amor que Salva registra um momento fofo entre uma cuidadora e uma vaquinha. Para quem está curioso sobre o que aconteceu, a gravação mostra o animal deitado no colo da mulher, tranquilamente, enquanto ela toca violão.

O que chama a atenção principalmente no vídeo, é que com o desenrolar da música, o animal se sente ainda mais confortável. Aparentemente surpresa com a situação, a mulher aproveita para dar uns beijinhos na vaca.

Internautas também se manifestaram sobre o vídeo

Além das mais de 120 mil visualizações, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Coisa mais linda do mundo”;

“Como poderia ser outra coisa senão gentil com esses belos animais?”;

“Eu amo sua gentileza e empatia”.

Além deste registro, a página, que representa uma instituição que luta em prol da conscientização sobre o consumo e valorização da vida animal, traz diversos outros vídeos com as mais variadas espécies.

Ficou curioso e que ver como foi este momento? Confira abaixo este e outros registros compartilhados pelo perfil do Instagram e que tem repercutido.

