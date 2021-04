Que os pets conseguem se comunicar com os donos das mais variadas formas, isso não é surpresa para ninguém, mas quando você não está esperando por uma resposta específica, principalmente quando está gravando um vídeo, como reagir?

Caso ainda não tenha pensado sobre a pergunta feita anteriormente, uma gravação compartilhada recentemente no TikTok pela usuária Pamela Otera tem repercutido e já soma mais de 800 mil visualizações e diversos comentários e curtidas.

No vídeo, é possível perceber que a jovem está em um momento de fofura com o seu gatinho, quando ao final ela pergunta: “Você não quer ficar no seu quarto?”. De maneira imediata, o felino emite um som que pode ser interpretado como: “Hum hum”, em tom de negação. Pode-se notar o quanto a própria tutora ficou surpresa com a situação e com a mensagem que recebeu.

Internautas aproveitaram para comentar sobre o vídeo

Além das milhares de visualizações, surpresos com a “resposta” do gatinho, os internautas aproveitaram a oportunidade para deixar diversos comentários, dentre eles:

