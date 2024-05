Paulistano tem alívio no calorão nos próximos dias

A frente fria que veio do sul e conseguiu enfraquecer o bloqueio atmosférico que mantém o calor forte no estado de São Paulo continua se afastando para o alto mar nesta terça-feira, mas vai trazer um refresco para o paulistano nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

A previsão para esta terça-feira pra a Grande São Paulo é de nebulosidade, com pequenos intervalos de sol e possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura máxima não deve passar de 24º C.

No litoral sul e Baixada Santista, o tempo deve permanecer mais fechado e chuvoso, com previsão de volume de até 40 mm, com máxima prevista de em torno de 25º C.

O friozinho deve continuar pelo menos até quarta-feira, que deve ter madrugada mais gelada, em torno de 16º C, e máxima de 22ºC, mas sem previsão de chuva

No Interior, calor continua

A frente fria que está fazendo a alegria do paulistano não deve ter o mesmo impacto no interior do estado, onde apesar de aumentar a umidade, não tem força para baixar a temperatura, que deve continuar na faixa entre 29º C e 31º C, principalmente na região de São Carlos, Campinas, Bauru e Pirassununga. Na região oeste e noroeste do estado não há previsão de chuva.

O calor retorna no estado na quinta e sexta-feira, de acordo com a Climatempo, mas no final de semana há previsão da chegada de uma nova frente fria que pode trazer mais umidade e temperaturas mais baixas.