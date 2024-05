Contramão e bebidas em carro: veja o que se sabe sobre acidente que matou cantora Ana Paula Vieira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que a cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, era quem dirigia o carro que colidiu frontalmente contra uma carreta baú, na BR-364, nas proximidades de Pimenta Bueno, em Rondônia. A corporação disse que a artista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Durante uma vistoria no carro de passeio, os agentes encontraram garrafas de bebidas alcoólicas. Tanto a condutora quanto o namorado dela, o vereador Marcelo Stocco (PSD), de 32, morreram no local.

ANÚNCIO

Ainda segundo a PRF, apesar das garrafas achadas no carro, ainda não é possível afirmar se a cantora tinha bebido. O corpo dela passou por exame toxicológico, que deve confirmar se houve a ingestão de álcool.

Além disso, a investigação ainda apura se Ana Paula dirigia em alta velocidade. Testemunhas disseram que viram o carro dela transitando acima do limite permitido momentos antes da colisão, ocorrida na noite de domingo (12).

Recomendado:

A PRF destacou que outra hipótese apurada é a de que Ana Paula teria dormido ao volante, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra a carreta. O motorista do veículo de grande porte escapou ileso.

Carro da cantora Ana Paula Vieira ficou completamente destruído após colisão frontal contra carreta baú, na BR-364, em Rondônia (Reprodução/Redes sociais)

Shows horas antes

No sábado (11) pela manhã, Ana Paula fez um show em um bar na cidade de Cacoal, que fica a mais ou menos 40 quilômetros do local do acidente . Em publicação nas redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte da artista. “Neste momento de dor e despedida, nós enviamos nossas condolências, nosso carinho, todo nosso apoio e nosso muito obrigado para esta artista fantástica”, publicou.

Ainda na noite de sábado, a artista fez seu último show em outro bar da mesma cidade. O estabelecimento também fez uma postagem lamentando o acidente.

“Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e superespecial e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz!”, diz o texto.

Quem eram as vítimas?

Ana Paula, que também era farmacêutica e influenciadora digital, é apontada como uma das revelações da música em Rondônia. Ela morava em Ji-Paraná, mas costumava se apresentar em casas de shows e bares do estado.

A artista formava a dupla “Marcio e Ana Paula”. Porém, eles anunciaram que encerrariam a trajetória juntos em breve e, em março passado, ela contou em sua rede social que estava em meio à preparação do projeto musical Ana Vieira, sem detalhar os planos futuros.

Cantora Ana Paula Vieira e o namorado, o vereador Marcelo Stocco, morreram em acidente de carro em Rondônia (Reprodução/Redes sociais)

Já o namorado dela era vereador na cidade de Pimenta Bueno. A administração municipal divulgou nota lamentando a perda de Marcelo Stocco e da artista.

“A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno”, ressaltou.

“Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música. A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade. O seu legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações”, ressaltou a prefeitura.