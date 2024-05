Vídeo: cão socorrido em enchente do RS continua nadando mesmo após ser retirado das águas

Animal resgatado na enchente do RS

Circula pela internet um vídeo de cortar o coração de um cachorro socorrido das enchentes do Rio Grande do Sul que após ser socorrido das águas, continua fazendo movimentos de nadar como se a vida dele ainda dependesse de manter a cabeça fora da água.

ANÚNCIO

Milhares de animais foram abandonados com as inundações e tiveram que sobreviver nadando e se escondendo no teto das casas para não se afogarem, de cães a cavalos.

De acordo com os voluntários, os animais socorridos estão em estado de choque e muitos apresentam sinais involuntários, como o animal que continua nadando desesperadamente, choram sem parar e tentam morder a todos. Alguns, segundo os socorristas, ficam isolados nos cantos, com o rosto virado para a parede, tentando evitar qualquer contato social.

Recomendado:

O cachorro sendo resgatado fingindo que tá nadando 🗣️

.

pic.twitter.com/IWAE07F8cw — POINT POP (@Point__Pop) May 10, 2024

Desde que as águas subiram nas mais de 400 cidades gaúchas, pelo menos 20 mil animais foram resgatados e enviados para os abrigos. A maioria deles vai ser direcionada para abrigos, lares temporários e ONGs que atendem animais, onde passarão por cuidados veterinários e serão alimentados até que seus tutores venham buscá-los.

Pouca Pata

Um dos animais que estava abandonado em cima de uma casa teve a sorte de ser achado por seu dono, que era um dos voluntários que faziam a ronda na região. “O meu cachorro está ali. Eu vou pegar ele. É o Pouca Pata. Pouca pata, vem”, disse, emocionado. O encontro fio registrado pela equipe do Fantástico.

O nome do cachorro foi dado pelo animal não ter uma das patas “Ele é que nem o dono, esse é o legítimo, que nem o dono”, falou do dono Gilvânio Abreu da Silva, que também não tem uma das pernas e usa uma prótese.