Reviravolta: morte de publicitário que sumiu após sair de sauna gay passa a ser apurada como acidental

A Polícia Civil passou a investigar a morte do publicitário Yuri Castro, de 23 anos, que desapareceu após ir a uma sauna gay no Largo do Arouche, no Centro de São Paulo, como acidental. Os trabalhos apuravam se ele tinha sido vítima de um homicídio, porém, imagens de câmeras de segurança mostraram que o rapaz caiu de um prédio de seis andares, sendo que o imóvel estava vazio.

Conforme a polícia, Yuri estava nu quando caiu do prédio às 4h52 do dia 22 de abril. O local fica nas proximidades da sauna gay, de onde ele foi visto saindo correndo momentos antes. O rapaz foi socorrido, mas sofreu politraumatismo e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, na Liberdade.

O caso passou a ser investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que buscou imagens de câmeras de segurança da região para tentar descobrir o que aconteceu. Havia a suspeita de que Yuri tivesse brigado com um vigilante da sauna gay, pois teria deixado o lugar sem pagar a conta.

Porém, de acordo com a delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP, imagens obtidas pela corporação mostraram o publicitário caindo do prédio, onde funciona um comércio, sendo que o local estava vazio naquele momento.

Uma perícia foi requisitada e segue em andamento, mas agora a investigação já trata a morte do rapaz como acidental. Testemunhas e funcionários da sauna gay também prestaram depoimentos e o inquérito continua aberto.

Relembre o caso

Conforme o boletim de ocorrência, Yuri esteve no Hotel Chilli e sumiu na madrugada do último dia 22 de abril. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o resgatou na Rua General Osório, na região Santa Ifigênia, a mais ou menos 900 metros da sauna gay.

O rapaz foi levado até a UPA, mas teve a morte confirmada logo após dar entrada. A família procurava pelo rapaz e identificou o corpo dele no Instituto Médico Legal (IML) no último dia 24.

Em entrevista ao site UOL, o dono do Hotel Chilli negou que a morte do publicitário tenha alguma relação com a visita dele ao estabelecimento. “Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos”, destacou Douglas Drumond.

O empresário afirmou que tem sofrido ataques nas redes sociais de pessoas dizendo que Yuri foi destratado na sauna e agredido por um segurança, mas o dono negou e ressaltou que colabora com as investigações policiais.