Mayur Shelkhe, um homem que trabalha em uma estação de trem de Mumbai, na Índia, foi considerado um verdadeiro herói, após um vídeo ser compartilhado no YouTube. Se você está se questionando o que aconteceu, a gravação de uma câmera de segurança da parada de Vangani mostra o momento exato no qual ele salva uma criança que caiu nos trilhos.

No vídeo, do fato que ocorreu no último sábado (17), é possível ver a criança caminhando ao lado de outra pessoa, quando se desequilibra e sofre a queda. A situação se torna ainda mais tensa uma vez que um trem se aproxima.

Por sorte, ao que se pode ver, com uma pequena diferença de tempo o homem consegue salvar a criança e sua própria vida. Ao que se pode perceber, ninguém ficou ferido, embora o susto.

Internautas se emocionaram com o vídeo

É isso mesmo! Os telespectadores do YouTube aproveitaram também a oportunidade para deixar suas impressões sobre a gravação. Veja abaixo algumas das mensagens compartilhadas:

“Como alguém pode não gostar deste vídeo?”;

“Às vezes, Deus dá suas mãos por meio de outras pessoas para nos salvar para uma vida. Ele é quem dá a essa criança uma nova vida. Deus te abençoe”.

Sem mais delongas, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

