Há uma frase que diz que “a vida é feita de pequenos gestos” e um caso ocorrido recentemente nas Filipinas e que foi divulgado no Facebook mostra como crianças a colocaram em prática.

Caso esteja curioso sobre para saber o que aconteceu, mesmo sem recursos financeiros, os pequenos deram um jeito para celebrar o aniversário do pai.

Na ausência de balões de festa, as crianças utilizaram sacolas plásticas, escrevendo “feliz aniversário, papai” em algumas delas, para enfeitar o humildade ambiente e surpreender o homem.

Em sua publicação do Facebook, Melody Silang, que é vizinha e identificou o que estava acontecendo, escreveu: “Embora a vida seja difícil, eles se esforçaram para o aniversário do pai, o plano é surpreender o pai quando ele chegar do trabalho. Estas cenas são comoventes. Além dos balões com sacolas plásticas, eles até fizeram um bolo de ovo”. (Continua depois da publicação).

Nakakatatsss nmn ang mga kapitbahay ko sapagkat kahit mahirap lamang ang buhay nagawa nilang mag effort para sa kaarawan… Publicado por Melody Silang en Domingo, 4 de abril de 2021

Internautas ficaram comovidos com o caso e se mobilizaram

Comovidos com a situação, internautas fizeram uma mobilização e doaram um bolo para o homem poder celebrar seu aniversário. Veja abaixo o momento que emocionou diversas pessoas. (Com UPSOCL).

Salamat po sa nag bigay ng pambiling cake ate denise trangia at ate kath dalida at ate des corpuz para po sa ama ng bata maraming maraming salamat po senyo Publicado por Melody Silang en Miércoles, 7 de abril de 2021

