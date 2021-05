Você possivelmente já deve ter assistido a um vídeo no qual um animal, seja um dragão-de-komodo ou não, protagoniza um ataque à outra espécie, não é mesmo? Mas e em uma iniciativa conjunta, já viu?

Caso esteja curioso, um registro compartilhado no Instagram pelo perfil The Real Nature Page mostra justamente uma situação deste tipo, no qual vários dragões-de-komodo são vistos aglomerados se alimentando de um cervo.

Ao analisar a gravação, é possível notar que os animais, além de possivelmente já terem utilizado o seu veneno, conseguem juntos imobilizar o animal e então garantir sua refeição.

Vídeo é apenas o registro da vida selvagem

Como já alertado em outras oportunidades, embora as imagens possam parecer fortes para muitos, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem. De forma direta, isso quer dizer que os animais precisam adotar tal postura para garantir a sua sobrevivência.

Curiosidade sobre o dragão-de-komodo

Além da sua mordida que é bastante afiada, segundo pesquisas, o dragão-de-komodo consegue se alimentar de presas maiores que seu tamanho, isso devido ao seu veneno que acredita-se ser imobilizador.

Mas e então, está curioso para ver como foi este momento? Confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

