A qualidade que confronta o defeito de cada signo do zodíaco

Nenhum signo do zodíaco possui apenas qualidades e muitos defeitos podem acabar confrontando o que é positivo e complicando a sua personalidade.

Confira quais são estes pontos fortes que precisam ser levados em conta:

Áries

O ariano pode superar bem rápido as experiências negativas assim que suas emoções são liberadas. No entanto, é bem possível que prefira a imaturidade e evite se aprofundar naquilo que o afetou para poder compreender e evitar no futuro.

Touro

O taurino pode é detalhista e dificilmente se precipita, tomando decisões bem pensadas e caminhos sólidos. Infelizmente, ele pode demorar muito para agir e se sentir desmotivado diante de uma reviravolta inesperada.

Gêmeos

O geminiano é muito bom em ver o lado bom de tudo, agindo com imaginação, diversão e a criatividade de sobra mesmo nos momentos difíceis. No entanto, ele tende prestar pouca atenção nas emoções dos outros e pode acabar criando distrações no momento errado, o que faz identificar algumas coisas tarde de mais.

Câncer

O canceriano é dotado de muita intuição e inteligência para decifrar sentimentos, oferecendo compreensões que são reveladoras. Em contrapartida, este signo tende a guardar rancores sem confirmar as verdadeiras intenções do outro e tira vantagem do seu dom para chantagear emocionalmente.

Leão

Este signo pode inspirar os outros com sua personalidade entusiasta, leal e comunicativa. Infelizmente, ele pode cair facilmente em excesso de dramas e terá muito problema em aceitar que não tem o controle sobre tudo e todos.

Virgem

O virginiano está sempre disposto a compartilhar suas qualidades e ajudar as pessoas, trabalhando em equipe como ninguém e de forma justa. No entanto, ele pode se sentir no direito de criticar os outros e exigir comportamentos perfeitos incanceláveis ou pouco importantes para alguns.

Libra

O libriano é harmonioso e pensa com muita justiça, pensando em não machucar ou prejudicar as pessoas. Infelizmente, todas essas qualidades podem fazer ele ter medo de confrontar quando é necessário e cair em indecisões frequentemente.

Escorpião

O escorpiano possui uma personalidade atrativa, mas que também é forte ao mostrar sua capacidade de não permitir que os outros “passem ele para trás”. Em contrapartida, ele pode acabar se tornando sensível a criticas e defensivo, o que gera dificuldade nos relacionamentos.

Sagitário

O sagitariano é um grande aprender que deixa sua mente aberta para absorver o mundo exterior, principalmente se isso vier em forma de aventura. No entanto, ele também muda de rumo e opinião constantemente, influenciando as pessoas a tomarem atitudes que nem sempre são as mais maduras.

Capricórnio

O capricorniano desenvolve maturidade muito cedo e luta para não cair em dependências, tomando as rédeas e a alcançando o sucesso que deseja. Infelizmente, ele pode acabar sendo extremamente duro consigo mesmo e viver de cobranças, criando dificuldade para abrir seus sentimentos e acessar vulnerabilidades.

Aquário

O aquariano valoriza as diferenças e sempre cultiva ideias a frente do seu tempo devido a sua originalidade. No entanto, ele também pode se sentir muito incompreendido e tende a ignorar posicionamentos contrários aos seus, sendo difícil de convencer mesmo quando o outro possui a razão.

Peixes

Com uma intuição potente capaz de identificar pensamentos e sentimentos das outras pessoas, o pisciano tem muita empatia. Em contrapartida, esta qualidade pode fazer com que ele fique preso ao ato de perdoar e relativizar atitudes destrutivas e, em momentos de desequilíbrio, permite que ele exerça seu poder de manipulação nos outros.