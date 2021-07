Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Leão hoje

Neste 22 de julho de 2021, o Sol entra em Leão, um signo protetor, de muitos talentos e que também pode ter tendências dramáticas. Esta energia pode ser mais intensa e atinge alguns signos mais do que outros.

Confira os signos mais afetados pela entrada do Sol em Leão que durará até 22 de agosto de 2021:

Touro

Momento de entrar em contato com as raízes e com tudo o que envolve seu lar, família e pessoas mais próximas. É preciso apenas relaxar e não tentar assumir o controle de tudo, refletindo sobre o que realmente é sua responsabilidade; lembre-se que não dá para carregar o mundo nas costas ou assumir todas as batalhas para si, é preciso escolher e não se sobrecarregar.

Se você aproveitar esta fase da melhor forma, a motivação e a criatividade serão bem canalizadas, o que irá abrir portas. Desta forma, você conseguirá visualizar e aproveitar as oportunidades que surgem. Cuide mais de você e das conexões que possui com as outras pessoas.

Escorpião

Momento em que toda ação terá uma consequência, principalmente em tudo o que envolve carreira, trabalho e reputação. Você se torna o centro e será muito observado pelas pessoas que convive nestas áreas, o que faz ainda mais importante focar no desenvolvimento e buscar dentro de você a confiança na própria capacidade de realizar os objetivos.

O que é plantado agora pode render bons frutos no futuro e isso se torna fundamental levar adiante todo o tipo de projetos que são importantes na sua vida. Pode ser uma fase de esforços e necessidade de consciência, mas toda a energia bem direcionada será positiva.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O foco nos relacionamentos aumenta e você pode se sentir perdido entre passado, presente e futuro. É importante enxergar a realidade agora, usando a reflexão e o coração para tirar conclusões e tomar decisões. As relações tendem a assumir um compromisso mais profundo e é importante não limitar essa vivência por medo.

Lidar com o novo nem sempre é fácil, mas a independência e a desenvoltura para expressar ou comunicar o que sente ajudam a retomar a fé em si mesmo e nas conexões. Lembre-se que antes de viver o futuro, é importante ter mais consciência das ações realizadas no presente.